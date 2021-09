Pokémon UNITE domina el mercado de 60 países

Pokémon UNITE se posiciona para ser uno de los juegos más exitosos del momento. Con su llegada a dispositivos móviles el día de ayer, este MOBA gratuito tiene un gran mercado a su disposición. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que el título desarrollado por Tencent TiMi ha llegado a la cima de las tiendas digitales de iOS y Android en 60 países.

De acuerdo con Daniel Ahmad, analista que se especializa en el mercado de China, la versión para móviles de Pokémon UNITE se posicionó como el juego más descargado de iOS y Android en más de 60. Aunque por el momento no hay detalles en específico, se ha mencionado que en las regiones del Sudeste de Asia, Europa y América Latina la respuesta hacía este título ha sido positiva.

Pokémon Unite has already topped the mobile game download charts in over 60 countries since it launched yesterday.

Early indications show it is performing well in Southeast Asia, Europe and Latin America. https://t.co/Np6lwYWbH6

