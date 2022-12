PlayStation estaría apostando por shooters multijugador

Los planes de PlayStation y sus nuevos lanzamientos de momento son un tanto inciertos, dado que lo único que se conoce que llegará sí o sí es Spider-Man 2 de Insomniac Games. Sin embargo, con la adquisición de compañías como Bungie, es posible que su enfoque vaya un poco más hacia otros sectores, concretamente el de los shooters en línea.

Según lo que se informan en sitios como The Gamer, hay algunos juegos del género que ya están planeados a llegar pronto, y a eso se le suman proyectos como el The Last of Us, con el lanzamiento multilayer que nunca llegó para Part II. En el perfil del trabajador de PlayStation Studios Visual Arts, Frank Aliverti, se han detectado dos juegos no anunciados.

Uno de los juegos es un shooter cooperativo en tercera persona desarrollado por Arrowhead Studios, el segundo un FPS que se tiene contemplado para llegar en 2024, siendo este creado por ProbablyMonsters Studios. A esto se le suma un juego de VR, esto podría entrar dentro de los planes que tiene Sony para agregar más juegos como servicio.

Como ya se mencionó, facciones de The Last of Us es otro juego planeado de PlayStation, pero parece ser que esté se crea por parte de un equipo especializado de Naughty Dog, dado que el presuntamente el principal estaría trabajando en un título de un jugador. Eso no descarta que la compañía quiera un enfoque diferente necesariamente no sería efectiva.

Vía: The Gamer

Nota del editor: No sé qué tan convenientes sean estas decisiones, pero se ve que Sony quiere intentar algo nuevo, aunque su público no sería el indicado para experimentar. Aún así, esperemos que los juegos de un solo usuario no se pasen a segundo plano.