PlayStation 5: Una presentación alucinante de cara a la nueva generación

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

La espera fue larga y muchos gamers nos encontrábamos desesperados por conocer qué planeaba Sony de cara a su próxima consola de sobremesa. Pese a la demora y el suspenso, la empresa japonesa no decepcionó y presentó a PlayStation 5 por todo lo alto en un evento digital lleno de nostalgia y hype sin precedentes que marcan una nueva etapa en el entretenimiento y que obligará a sus competidores a ofrecer la mejor experiencia posible para el consumidor, ya que los estándares de los títulos que veremos en próximos meses, serán impresionantes.

Mucho se había especulado con los problemas internos que pudieran ocurrir en PlayStation, pues meses atrás había realizado un video encabezado por Mark Cerny para hablar sobre las especificaciones técnicas de la consola, que no fue bien recibido por toda la comunidad gamer. La presentación de ayer 11 de junio, fue espectacular y no le pidió nada a una conferencia del E3. La misión para atraer a los fans fue muy simple: mostrar juegos, juegos y más juegos.

Es posible vislumbrar que la estrategia de Sony con PS5 se centrará al igual que su antecesora, en las grandes producciones exclusivas y en otorgar el mayor número posible de facilidades a desarrolladores indies para generar nuevas experiencias. Si pensábamos que el cierre de generación con PlayStation 4 estaba siendo descomunal, podemos estar tranquilos de que los últimos meses del presente año y 2021, serán épicos.

En su catálogo first party, PS5 nos ofrecerá juegos para todos los gustos, entre los que destacan Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure y Astro’s Playroom. Los pronósticos se hicieron realidad y la espera para poder disfrutar de Demon’s Souls Remake, Horizon II: Forbidden West y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con perspectiva multiplataforma, como es el caso de Resident Evil VIIIage y el prometedor Pragmata.

En su estrategia comercial, es factible que Sony siga reforzando su alianza con Square-Enix, y un ejemplo de esta sinergia es la concepción de Project Athia, el cual se ha mostrado como una exclusiva para PlayStation 5. De igual modo, cobra gran relevancia el anunció con el que inició el evento, referente a Grand Theft Auto V, no por la llegada del gran éxito de Rockstar a la nueva generación, sino por lo que esto pudiera significar a futuro en el ámbito de las alianzas para contenido exclusivo, de la misma forma que lo hizo PS4 con Activision (Call of Duty) o Electronic Arts (Star Wars Battlefront). Como incógnita nos queda, si Activision seguirá decantándose por la plataforma de Sony o si dará preferencia a la división encabezada por Phil Spencer, tal y como lo hiciera con el Xbox 360.

Para sorpresa de todos, el diseño de la consola PS5 fue revelado, mostrando un aspecto futurista en color blanco, contrastando notablemente con el negro de Xbox Series X. Otro dato relevante es que, existirá una versión all digital del sistema, previéndose que tenga un precio menor. Será interesante observar qué ocurre en próximos meses respecto a la estrategia digital de Sony, ya que este movimiento pudiera estar encaminado a potenciar su servicio de suscripción denominado PlayStation Now.

Sony no desaprovechó el impacto de su conferencia y también mostró el slogan que utilizará en la próxima generación: “Play has no limits”, dejando patente que el posicionamiento de marca no se centrará en la mayor potencia ni en las especificaciones técnicas de la consola, sino que se enfocará en las experiencias y a nuevas formas de jugar. Previo al multicitado acontecimiento, Microsoft comenzaba a difundir la campaña promocional para Xbox Series X en redes sociales, orientada al máximo poder y a la retrocompatibilidad con el mensaje “Power your dreams”.

Sin duda alguna, PlayStation 5 ha puesto el listón muy alto de cara a la siguiente generación de consolas y nos esperan meses apasionantes para conocer cuáles serán los movimientos tanto de Nintendo como de Xbox, para ofrecer un cierre de 2020 espectacular para los videojugadores. Durante julio, se conocerán los títulos first party de Xbox Game Studios y veremos de qué tamaño podrá ser la rivalidad en el corto y mediano plazo.

