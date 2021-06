Phil Spencer, jefe de Xbox, elogia a Cory Barlog por defender a su equipo

Pese a que muchos estaban conscientes de que la secuela de God of War no iba a estar disponible este año, una vez que PlayStation realizó este anuncio oficial la semana, cierto grupo de personas no estaba contento. Esta inconformidad se manifestó en una serie de comentarios negativos en contra del equipo de Sony Santa Monica. De esta forma, Cory Barlog, director del juego, emitió una respuesta dirigida a la minoría vocal, algo que el jefe de Xbox aplaudió.

En su comentario, Barlog mencionó que el público no debía enojarse con los trabajadores de Santa Monica, y si los jugadores están inconformes con el retraso y la versión de PS4, él es el culpable. Al asumir la responsabilidad, Phil Spencer, jefe de Xbox, notó el liderazgo del director de God of War, y comentó lo siguiente:

“Así es como luce el liderazgo. Bien hecho”.

El mensaje no llegó a oídos sordos, ya que Barlog respondió con:

“Gracias, mi amigo”.

thank you, my friend.❤️ — cory barlog 🖖 (@corybarlog) June 6, 2021

Considerando que el retraso de Halo Infinite el año pasado fue una decisión bastante complicada, Spencer está consciente de todo lo que implica posponer la fecha de lanzamiento de juego, y sabe que el público en más de una ocasión no reacciona de forma positiva a estos anuncios.

En temas relacionados, un rumor indica que The Outer Worlds 2 sería revelado durante la presentación de Xbox y Bethesda en E3 2021.

Vía: Phil Spencer