Luego de lo que fueron los juegos post Symphony of the Night en el Game Boy Advance, quedó claro que el futuro de Castlevania y de Koji Igarashi en Konami, se encontraba en la portátiles. De esa forma, en 2005 se comenzó con una nueva etapa en el Nintendo DS, una que todos los fans amamos. Te contamos la historia del precioso, Castlevania: Dawn of Sorrow.