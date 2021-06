Ratchet & Clank: Rift Apart correrá a 60FPS con ray tracing

Falta menos de una semana para el anticipado lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Apart. No cabe duda alguna que el juego se perfila para ser uno de los mejores que el PlayStation 5 tenga actualmente, y no solo lo decimos por el apartado audiovisual. Sí, el título luce bastante bien, e incluso podrá correr a 60FPS con ray tracing habilitado.

Vía Twitter, Insomniac Games reveló que, similar a Marvel’s Spider-Man: Remastered y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Rift Apart tendrá un modo que le permitirá alcanzar los 60FPS con ray tracing, pero con una menor resolución.

“Los jugadores que actualicen Ratchet & Clank: Rift Apart el día de lanzamiento tendrán acceso a nuestros modos de Performance y Performance RT. Acá un vistazo de gameplay a 60FPS con ray tracing habilitado.”

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes. Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl — Insomniac Games (@insomniacgames) June 5, 2021

Como pudiste leer, será necesario actualizar el juego con el parche día uno para obtener acceso a estos modos. Recuerda que si lo compraste en formato digital, ya puedes empezar a precargarlo en tu PS5.

Ratchet & Clank: Rift Apart sale a la venta este viernes 11 de junio.

Fuente: Insomniac Games