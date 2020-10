¿P.T., el demo de Silent Hills, llegará a PS5? Aquí la respuesta

Tal parece que uno de los misterios más grandes del PS5 ha sido resuelto. La semana pasada PlayStation compartió una sección de preguntas y respuestas sobre la retrocompatibilidad con su siguiente consola, en donde muchos llegaron a descubrir que será posible transferir P.T., el demo del cancelado Silent Hills, a la próxima generación.

La página menciona lo siguiente: “Puedes transferir juegos digitales y datos guardados desde una consola PS4 a una consola PS5 mediante transferencia de datos WiFi”. Aunque no hace referencia directa a los demos, el hecho de que P.T. no se encuentra en la lista de los títulos que no serán retrocompatibles, casi asegura el hecho de que será posible disfrutar del demo en un PS5.

Sin embargo, considerando que actualmente P.T. no está listado en PS4, dudamos que este demo cuente con algún tipo de mejora visual en PS5. El título llegó originalmente a la PSN Store en 2015 y después de unos días de incertidumbre, se descubrió que se trataba de una pequeña muestra del siguiente juego de Hideo Kojima. Sin embargo, después de esto, el creativo japones abandono la compañía y Silent Hills fue cancelado, provocando que el demo desapareciera y solo algunos afortunados tienen acceso a este honorífico título hoy en día.

Solo esperemos que la gente no comience a vender consolas PS5 con P.T. a precios ridículos. En temas relacionados, Silent Hill: Shattered Memories podría tener una secuela. De igual forma, Silent Hill 4 ya está disponible en PC.

Vía: Eurogamer