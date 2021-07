No cabe duda alguna que Outer Wilds fue un fantástico juego, y a más de dos años de haberse lanzado, sus desarrolladores confirmaron que sí habrá DLC para este juego. La mala noticia es que, según Annapurna, será la primera y única expansión que vaya a recibir.

Durante una presentación de Annapurna Interactive el día de hoy, se confirmó la existencia de Outer Wilds: Echoes of the Eye, contenido que debutará el próximo 28 de septiembre para PS4, Xbox One y PC. Para el Nintendo Switch se tiene contemplado un lanzamiento con el juego completo a finales de año.

La mala noticia es que, fuera del teaser previamente compartido, no se tienen muchos detalles adicionales sobre esta expansión. Debido a la estructura del juego, es fácil asumir que esta expansión no será necesariamente una secuela directa, sino que podría estar ambientada en algún momento del juego base

