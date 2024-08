Otra exclusiva de Xbox llegaría a PlayStation 5

Tras la llegada de Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded al Nintendo Switch y PlayStation 5 a principios de año, muchos se han preguntado cuáles serán los siguientes juegos de Xbox en seguir esta tendencia. Aunque por el momento no hay información oficial, parece que hoy mismo tendríamos una respuesta a esta pregunta.

Pese a que Xbox se ha mantenido en silencio, múltiples reportes han señalado que durante Gamescom, la división de Microsoft daría a conocer el siguiente título que dejaría de ser una exclusiva para llegar a las consolas de sus competidores. El día de hoy se llevará a cabo la Opening Night Live, y el próximo 22 de agosto Xbox tendrá su propia presentación, por lo que esta misma semana nuestras dudas serían resueltas.

Ahora, respecto al juego que llegaría a PS5 y, probablemente, Switch, por el momento no hay un candidato claro. Muchos han señalado que se trata de Forza Horizon 5. Sin embargo, otros más, como Jez Corden de Windows Central, mencionan que este no será el caso, y ha seleccionado a Killer Instinct, State of Decay 2, y Halo: Master Chief Collection como posibles candidatos.

Recordemos que múltiples rumores también han seleccionado a Starfield e Indiana Jones and the Great Circle como posibles juegos que dejarán de ser una exclusiva de Xbox. Si bien este podría ser el caso en un futuro, por el momento el trabajo de Bethesda y MachineGames solo se podrá encontrar en un Series X|S y PC.

Con la Opening Night Live a solo unas horas de distancia, es probable que todas las preguntas tengan una respuesta durante este evento. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, estos son los nuevos juegos para Xbox Game Pass. De igual forma, Xbox podría traer de regreso dos juegos de Marvel.

Nota del Autor:

Como sucede en este tipo de casos, será interesante ver cómo reacciona el público, especialmente los fans más aguerridos de la marca. Considerando que al Xbox Series X|S no llegan títulos como Black Myth: Wukong, y ahora están perdiendo Exclusivas, probablemente hay personas que no están del todo contentas con estos planes.

Vía: Windows Central