Originalmente, RE: Village iba a ser un juego más enfocado en la acción

Aunque Resident Evil Village logra un buen balance entre la acción y el survival horror, tal parece que este no fue siempre el hecho durante el desarrollo de este juego. En un reciente detrás de cámaras sobre el proceso de producción de este título, se ha revelado que esta entrega iba a tener un mayor enfoque en la acción.

En el reciente video publicado por Capcom, titulado The Making of Resident Evil Village: The Internal Struggle, el gerente de control de calidad, Shutaro Kobayashi, reveló que al principio no estaba contento con el juego, ya que el contenido no estaba relacionado con lo que previamente propuesto por el equipo creativo. Esto fue lo que comentó:

“Recuerdo haber tenido una reacción negativa muy fuerte. El contenido del juego estaba completamente divorciado entre lo que el equipo de desarrollo había y hehco, y lo que querían hacer. El combate [fue] poco interesante. El combate [se sintió] frustrante e increíblemente agotador de jugar”.

Kobayashi menciona que, originalmente, el juego contaba con más enemigos, y cada uno era bastante agresivo. Sin embargo, la munición para las diferentes armas era escasa, resultando en un juego frustrante y no de miedo. Este desarrollador no fue el único que se dio cuenta de esto, ya que Morimasa Sato, director de Village, también estaba consciente de este problema.

Al final del día, la solución fue reducir el número de enemigos, y posicionarlos de una forma que el jugador siempre estuviera paranoico. En palabras del director:

“Hacemos que [el jugador] se vuelva paranoico respecto si van a ser atacados [por los enemigos] y cómo. Entonces, cuando aparece un enemigo, es implacable”.

De igual forma, se revela que este cambio se llevó a cabo durante el final del desarrollo, lo cual podría explicar algunos de los eventos que suceden en el tercer acto de Resident Evil: Village. En temas relacionados, un rumor señala que el supuesto remake de Resident Evil 4 sería una exclusiva temporal del PS5. De igual forma, un mod de Village revela un secreto sobre Ethan Winters.

Vía: Resident Evil