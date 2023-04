Nuevos amiibo de Xenoblade Chronicles llegarán pronto

El día de ayer fue de muchos anuncios por parte de Nintendo, dado que se reveló que se llevaría a cabo un nuevo evento conocido como Indie World, a esto se le suma que más títulos de SEGA llegarán al Switch Online. Sin embargo, eso no es todo, puesto que al fin tenemos fecha de salida para los Amiibo de Pyra y Mythra, revelación que no fue la única.

Primero que nada, la fecha oficial de estas figuras correspondientes a la serie de Super Smash Bros. se lanzan el próximo 21 de julio, lo mejor es que no solo tendrán funciones en el juego de peleas, sino también en Xenoblade Chronicles 3. Por su parte, se consideran a estos coleccionables como los penúltimos, dado que Sora en teoría debería llegar después.

The Pyra and Mythra #SmashBros #amiibo will launch as a double pack on 7/21. Each amiibo unlocks a unique Aegis Sword weapon skin that characters using the Swordfighter class can wield in #XenobladeChronicles3. pic.twitter.com/EalLyGgPcK

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 19, 2023