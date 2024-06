Nuevo vistazo a Shadow en Sonic the Hedgehog 3

A finales de año estará disponible Sonic the Hedgehog 3, la siguiente película en esta versión del amado erizo de SEGA. Aunque aún no tenemos un tráiler oficial, recientemente se filtraron una serie de juguetes promocionales, los cuales nos dan un vistazo a Shadow y Eggman, algo que los fans han estado esperando para ver.

Recientemente, una filtración de los juguetes oficiales por parte de Jakks Pacific comenzó a circular en línea. Aquí podemos ver una figura especial de Sonic de gran tamaño, pero lo interesante es que no será la única. En la parte trasera es posible ver que otros personajes tendrán el mismo tratamiento, con Shadow y Eggman realizando acto de presencia.

Here's a look at Jakks' "Ultimate Talking Sonic" for #SonicMovie3, including lines and sounds from the Movie and light up eyes and quills.

Notably, we can see other characters in the back, including a supposedly final Movie Shadow design.

h/t @sonictoyhunter #SonicNews pic.twitter.com/iOLwLFzVMW

— Tails' Channel (@TailsChannel) June 27, 2024