Junto a Metroid Prime 4: Beyond, uno de los juegos más esperados por los fans de Nintendo para el 2025 es Pokémon Legends: Z-A. Esta entrega nos dará la oportunidad de explorar Kalos de una forma que X & Y simplemente no pudieron. Si bien Game Freak aún no está listo para compartir detalles sobre esta entrega, nuevas filtraciones nos dan un vistazo a este esperado título.

Recientemente, el usuario conocido como PocketOku compartió un par de imágenes filtradas de Pokémon Legends: Z-A. Aquí podemos ver parte de Luminous City, locación en la que se llevará a cabo esa entrega, así como a Litten, el cual apareció originalmente en Pokémon Sun & Moon.

PocketOku también reafirma varios rumores que ya habíamos escuchado, como el hecho de que esta entrega se llevará a cabo solo en Luminous City. Aunque esto puede sonar restrictivo, la ciudad ahora es mucho más grande en comparación con lo visto en la entrega de 3DS, con nuevas calles, edificios en los que podemos entrar y hasta un sistema de túneles.

Por el momento no hay información oficial por parte de Game Freak o The Pokémon Company, más allá del hecho de que Pokémon Legends: Z-A estará disponible en el 2025. Ni siquiera sabemos si este título llegará al Switch actual, o si será una exclusiva del sucesor de esta consola. En temas relacionados, Palworld no ha recibido una queja por parte de The Pokémon Company. De igual forma, aquí puedes ver los nuevos episodios de Pokémon Trainer Journey.

Nota del Autor:

Este es uno de mis juegos más esperados del 2025. Pokémon Legends: Arceus fue una gran experiencia que sí se sintió como un aire fresco para la serie. De esta forma, espero que Legends: Z-A sea algo sumamente especial que logre mostrarnos una nueva faceta para la serie.

Vía: PocketOku