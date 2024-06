Julio se posiciona para ser un gran mes en la industria de los videojuegos. Algunos de los lanzamientos más esperados del año estarán disponibles en solo unos días, pero también veremos propuestas interesantes por parte de los equipos más importantes del medio en estos momentos. De esta forma, te compartimos una lista con los cinco lanzamientos que simplemente no te puedes perder en julio de 2024.

Final Fantasy XIV: Dawntrail (PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC) – 2 de julio.

La quinta expansión de paga para el aclamado MMORPG de Square Enix está a solo unos días de distancia, y se posiciona como el juego del verano para muchos. En Dawntrail, los jugadores viajan a Tural, un continente al otro lado del mar, para participar en un rito de sucesión para determinar el próximo líder de Tulliyollal. Para todos los fans de esta entrega, no solo podrán disfrutar de una región completamente nueva, sino de misiones adicionales, una historia entretenida, y más trabajos para experimentar con el sistema de combate disponible. Recuerda, Final Fantasy XIV: Dawntrail llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de julio.

Zenless Zone Zero (PC, PS5, iOS, Android) – 4 de julio.

Después del éxito que fueron Genshin Impact y Honkai: Star Rail, miHoYo está de regreso con un RPG de acción que, una vez más, nos demuestra el talento del estudio de China para experimentar con diferentes géneros. Aquí, el jugador toma el papel de un Proxy, un personaje que ayuda a otros a explorar las dimensiones alternativas hostiles llamadas Hollows. Nuestro objetivo es formar un equipo y derrotar a Ethereal. Como juego de acción, podremos crear combos devastadores dependiendo de los aliados disponibles en cada pelea. Al tratarse de un juego de miHoYo, también podemos esperar microtransacciones y un sistema de gacha. Recuerda, Zenless Zone Zero llegará a PlayStation 5, PC, iOS y Android el próximo 4 de julio.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Switch) – 17 de julio.

Si bien es cierto que este título llegó originalmente a Apple Arcade, los jugadores de consolas por fin tendrán la oportunidad de experimentar esta aventura de las Tortugas Ninja. Este es un roguelike cooperativo, el cual se posiciona como una experiencia que todos los fans de la serie deben de experimentar. Cuando Shredder secuestra a Splinter, aparecen simultáneamente portales misteriosos en toda Nueva York. Mientras April y Metalhead analizan los artefactos recuperados en busca de pistas, las Tortugas luchan para recuperar a su padre de las garras del Clan Foot. Recuerda, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate llegará al Nintendo Switch el próximo 17 de julio.

Nintendo World Championships: NES Edition (Switch) – 18 de julio.

Nintendo no tiene pensado dejar a los usuarios del Switch sin alguna exclusiva para el próximo mes. Esta entrega nos presenta diferentes retos inspirados en los juegos clásicos del NES, en donde tenemos que completar varios objetivos de la forma más rápida posible. Los jugadores reciben calificaciones específicas por completar estos desafíos según la rapidez con la que los terminaron, y reciben monedas para desbloquear nuevos desafíos. Inspirado en los verdaderos torneos de Nintendo World Championships, esta entrega nos da la oportunidad de convertirnos en campeones sin dejar nuestra casa, y todo en compañías de hasta ocho jugadores. Recuerda, Nintendo World Championships: NES Edition llegará al Nintendo Switch el 18 de julio.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 19 de julio.

Capcom está de regreso con una propiedad completamente nueva, la cual nos dará la oportunidad de experimentar un juego de acción con elementos de tower defense y estrategia, con una estética inspirada en la cultura japonesa. Aquí, el jugador asume el control de Soh, quien tiene la tarea de proteger a una doncella divina, llamada Yoshiro, que debe purgar y limpiar las aldeas de la contaminación y devolver la paz al legendario monte Kafuku. Esta es una propuesta interesante que bien podría ser el inicio de una nueva franquicia para los creadores de Resident Evil. Recuerda, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 19 de julio.

Estos son los cinco lanzamientos más importantes de julio, pero no son los únicos. Hay múltiples títulos que serán lanzados por primera vez, y otros más que recibirán ports. Sin embargo, esta selección está conformada por experiencias que no te puedes perder. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Elden Ring: Shadow of the Erdtree. De igual forma, esta es nuestra reseña de Super Monkey Ball: Banana Rumble.

Nota del Autor:

De esta selección, los títulos que más espero son Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate. Estos son juegos que he estado esperando desde su revelación, y es bueno ver que por fin están a solo unos días de distancia.

Vía: Atomix