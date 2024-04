Nuevo juego de SOCOM estaría en camino

PlayStation cuenta con una enorme lista de propiedades que no ha usado en años. De esta forma, miles de fans esperan con ansias una nueva entrega en series como Jak and Daxter o PaRappa The Rapper. Si bien aún no ha llegado el momento de que estas mascotas regresen a ser el centro de atención, una filtración ha revelado que la serie de SOCOM podría tener un nuevo juego.

Recientemente, se descubrió que el perfil del actor David Veach en actoraccess.com fue actualizado. Lo interesante, es que ahora se menciona que Veach es el coprotagonista de un título conocido como SOCOM 111. Aunque unos han argumentado que este es solo un error relacionado con SOCOM III, el actor no cuenta con otro crédito relacionado con esta serie.

Esta es la primera vez que escuchamos sobre SOCOM 111 y no hay ninguna referencia respecto a este juego en el internet. A menos que se trate de algún extraño error, esta parece ser una filtración genuina. Junto a esto, el trabajo de Veach aparece listado como “captura de movimiento”, lo que sugiere que este proyecto se trate de un nuevo videojuego.

Considerando que Zipper Interactive, el estudio detrás de la serie SOCOM entre el 2002 y 2011, cerró sus puertas en el 2012, es muy probable que uno de los PlayStation Studios estaría detrás de este proyecto, aunque no está claro qué equipo sería el responsable. Recordemos que esta franquicia es un juego de disparos en tercera persona protagonizado por el ejército de Estados Unidos.

Aunque Sony ha dejado en claro que no tienen pensado lanzar un juego AAA de sus más grandes series en el 2024, rumores han señalado que este año veríamos el regreso de alguna franquicia vieja, por lo que SOCOM es un fuerte candidato para esto. En temas relacionados, PlayStation no estaría contento con Bungie. De igual forma, las labores del nuevo CEO de SIE han comenzado.

Nota del Editor:

Si bien el regreso de SOCOM es interesante, es probable que la serie se enfrente a una serie de cambios, puesto que un juego protagonizado por el ejército de Estados Unidos ya no es algo tan bien visto. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con esta propuesta.

Vía: Reddit