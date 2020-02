Nuevo adelanto de Persona 5: Scramble nos muestra su sistema de combate

Por alguna misteriosa razón, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers no está recibiendo la atención que merece. A pesar de ser anunciado como una secuela directa de Persona 5, el interés por este título no parece ser muy alto. Quizás veamos un incremento más grande cuando Persona 5 Royal debute el siguiente mes y Scramble reciba un poco más de cobertura.

Si aún no estás seguro sobre este próximo juego de acción, entonces te recomendamos que veas el siguiente tráiler. En poco menos de cuatro minutos, este adelanto hace un buen trabajo explicándote todo lo que el título tiene por ofrecerte, aunque esté en japonés.

Fuente: Atlus