Nueva función de WhatsApp no va a gustar a los usuarios

A día de hoy la aplicación de WhatsApp se ha dado a conocer como una de las mejores si hablamos de mensajería, pues ya no solo se envían mensajes de texto, sino también videos, imágenes y hasta audios, estos últimos son cada vez más comunes de ver, más para cuando el usuario no tiene tiempo de escribir. Sin embargo, hay quienes no les gusta este último, y la última actualización del software podría empeorar dicha situación.

La empresa continúa implementando mejoras para hacer las conversaciones más dinámicas, aunque no todas las novedades agradarán como ya mencionamos. La última actualización en fase beta para Android, versión 2.24.26.6, incluye una función que simplifica la manera de responder a mensajes de voz, algo que encantará a quienes suelen enviar y recibir notas de audio.

Actualmente, responder a un audio específico requiere deslizar el mensaje recibido y presionar el botón del micrófono. Este proceso, aunque funcional, puede resultar engorroso si se reciben varios archivos consecutivos. La nueva herramienta introduce un botón adicional que aparece junto al mensaje de voz recibido, pero solo cuando el usuario ha comenzado a escucharlo. Pulsar este permitirá grabar una respuesta sin necesidad de pasos adicionales.

Por ahora, esta característica se encuentra limitada a la versión beta de Android y no está disponible para todos los usuarios de prueba. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas llegue a iOS y se despliegue oficialmente para el resto de los dispositivos. Por lo que los entusiastas de los audios deben tener algo de paciencia.

Si bien esta mejora promete agilizar las interacciones por voz y facilitar la comunicación, podría no ser del agrado de quienes prefieren evitar el uso de notas de audio, destacando una vez más cómo WhatsApp adapta sus funciones a los hábitos de diferentes perfiles de usuarios. Y es que hay usuarios que aún prefieren quedarse con el texto convencional, no mucho más.

Vía: WBI