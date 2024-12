Después del estreno de Sonic the Hedgehog 2, el mundo se conmocionó al saber que la producción de Paramount sería la última cinta en la que Jim Carrey actuaría, y por un tiempo esto fue una realidad. Sin embargo, el actor abandonó su retiro para retomar el papel de Eggman en Sonic the Hedgehog 3. Ahora, el responsable de este villano ha revelado por qué retomó la actuación.

En una reciente entrevista por el próximo estreno de Sonic the Hedgehog 3, Carrey confesó que aparecerá en esta cinta, no solo como Eggman, sino como Gerald Robotnik también, debido a que necesitaba el dinero. Esto fue lo que comentó:

Jim Carrey explains his return to playing Dr. Robotnik in "Sonic the Hedgehog 3": "I bought a lot of stuff and I need the money, frankly." pic.twitter.com/pIFJPuAyRM

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 10, 2024