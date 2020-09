“No necesitamos exclusivas para triunfar”, vocera de Xbox

Microsoft ya reveló todas sus cartas sobre la siguiente generación de consolas. El Xbox Series X y Series S ya tienen precio y fecha de lanzamiento, sabemos exactamente las especificaciones de cada consola, así como los juegos que podremos disfrutar durante el lanzamiento. Aunque esta alineación inicial no es tan grande como la del PlayStation 5, la vocera de Xbox asegura que tienen juegos de sobra y que no necesitan de las exclusivas.

Cindy Walker, vocera oficial de Xbox, habló en una reciente entrevista con The New York Times sobre las implicaciones que tendrá la ausencia de Halo Infinite durante el lanzamiento del Series X, y aunque evidentemente se trata de un fuerte golpe para la consola, en realidad parece que no es así:

“Tener a Halo Infinite durante el lanzamiento [del Xbox Series X] hubiera sido enorme, pero no dependemos de las grandes exclusivas para cargar con todo el peso de una consola.”

Walker cree que el catálogo inicial del Series X será más que suficiente para que la consola tenga éxito durante sus primeros meses en el mercado, en parte gracias a la retrocompatibilidad y Game Pass.

El Xbox Series X estará disponible el próximo 10 de noviembre y las preventa se abrirán el 22 de septiembre.

Via: GamingBolt