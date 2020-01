No esperes ver al Joker de Jared Leto en Birds of Prey

La próxima película de DC Comics, Birds of Prey, no incluirá la participación del Joker de Jared Leto, esto de acuerdo con Margot Robbie, quien interpretó a Harley Quinn en The Suicide Squad, y estará de regreso en el papel para esta nueva cinta. Variety reporta que Robbie confirmó la información, e incluso no tendrá ni siquiera algún tipo de cameo.

Birds of Prey se situa después de que Joker y Harley terminaron su relación, y por esta razón el personaje de Leto no estará presente en la película. Aunque tal y como lo hemos visto en los tráilers, tampoco negarán completamente su existencia, pues vemos en una escena a Harley lanzando cuchillos a un dibujo del villano.

Este nuevo proyecto tiene la intención de mantenerse como una película independiente, sin conexión alguna a cualquier otro largometraje de la compañía, que es básicamente lo que DC y Warner Bros. Entertainment han estado haciendo con sus últimos lanzamientos. De igual manera, esta cinta será únicamente para adultos, así que podemos esperar algunas escenas bastante perturbadoras.

Aquí puedes ver el más reciente tráiler que debutó durante The Game Awards el mes pasado.

Via: Newsarama