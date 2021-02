No eres tú, Xbox Live está presentando fallas y los usuarios no pueden iniciar sesión

Si has estado teniendo problemas ingresando a Xbox Live, entonces no eres el único. Durante estas últimas dos horas, el servicio ha reportado fallas a nivel global, dejando sin acceso a millones de usuarios. Afortunadamente, Xbox ya trabaja en una solución.

We are aware that users may not be able to sign-in to Xbox Live at this time. Our teams are currently investigating to fix this issue. We will update here and on https://t.co/PzAdjUFMJj when we have more information to share!

— Xbox Support (@XboxSupport) February 25, 2021