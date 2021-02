Director de God of War responde a la ausencia de la secuela en el State of Play de hoy

El State of Play de hoy nos trajo varias sorpresas, pero sin duda alguna, todos estábamos esperando por algún tipo de noticia relacionada a la secuela de God of War. Tristemente no fue así, y el director del juego de PS4, Cory Barlog, se ha pronunciado al respecto.

Vía Twitter, Barlog publicó lo siguiente:

(ciertamente yo no ya que nunca he escuchado hablar de eso)

I don’t know who needs to hear this…

(certainly not me since I have never heard of it)

but…

WHEN. IT’S. DONE.❤️

(trust that it’s what’s best for everyone) pic.twitter.com/DVE6hQ9BVA

— Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) February 25, 2021