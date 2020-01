Nioh 2 te permitirá jugar la campaña con hasta tres usuarios más

El primer Nioh te daba la opción de invocar a un amigo para ayudarte en peleas de jefes sumamente difíciles o simplemente para ofrecerte un poco de apoyo adicional, aunque la función cooperativa estaba restringida a únicamente dos jugadores por la mayor parte de la experiencia. El título te permitía hacer equipo con hasta otros dos jugadores en el Modo Abismo, pero Nioh 2 piensa expandir sobre esta idea para el juego completo una vez que debute en marzo.

Revelado como parte de un livestream japonés que ha sido traducido por el usuario de Twitter bk2128, el título te permitirá jugar hasta con otros tres amigos durante toda la experiencia, y entre más jugadores haya, también habrá más enemigos. Está claro que Team Ninja no te la va a poner fácil, a pesar de que no tendrás que preocuparte por que otros jugadores se roben tu loot, ya que será exclusivo de cada participante.

This wasn’t in the beta: Avatar creation also lets you change individual looks for each separate Yokai Shift mode, changing horns etc pic.twitter.com/xOUDecRayC

— 黒凧 BlackKite (@bk2128) January 27, 2020