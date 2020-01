¡Nuevo vistazo a Spawn para Mortal Kombat 11!

El día de ayer, Joker llegó a Mortal Kombat 11 para todos aquellos usuarios que posean el Kombat Pass, pero sus jugadores ya no pueden esperar por el siguiente peleador. Este pase de temporada añadirá 6 nuevos personajes al sangriento juego de peleas, y el último de ellos, Spawn, está a un par de meses de su debut. Gracias a una línea de figuras basadas en el videojuego, ya tenemos un mejor vistazo al aspecto final que tendrá el antihéroe una vez que llegue a MK 11.

La popular compañía de juguetes y figuras, McFarlane Toys, reveló una preview de su próxima línea de figuras, y entre ellas podemos ver a Spawn de pies a cabeza, junto con el arma que muy seguramente utilizará en Mortal Kombat 11. Chécalo por ti mismo aquí abajo:

A new magazine scan, via @ActionFeatures gives us our first look at the upcoming #MortalKombat11 #Spawn 7″ Scale Figure from #McFarlaneToys: https://t.co/ZaxsCoTEwM pic.twitter.com/fAnQrDpllI

— The Toyark (@Toyark) January 29, 2020