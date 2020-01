Los desarrolladores de Castle Crashers revelarán un nuevo juego mañana

The Behemoth se ha ganado un lugar en el corazón de todos los jugadores que gozan de las experiencias indies gracias a Castle Crashers, BattleBlock Theater, y Pit People. Ahora, el estudio está listo para anunciar su siguiente gran proyecto.

Por medio de un tweet, este estudio reveló que mañana, 30 de enero, a las 7:00 am (hora de la Ciudad de México), por medio de Twitch revelarán cuál es su siguiente proyecto. Al igual que otros anuncios de este tipo, la compañía guardó en secreto los detalles.

Sólo nos queda esperar paciente al día de mañana y conocer qué proyecto nos presentarán el día de mañana. Consideran su historial, es probable que vemos un título multiplayer para todas las consolas actuales.

New game announcement Thursday, January 30th at 5:00 PM PT

Watch the reveal live on https://t.co/h7sPxsJSmF#Game5 pic.twitter.com/b1N0TuS1uH

— The Behemoth (@thebehemoth) January 29, 2020