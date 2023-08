Nintendo ha compartido algunas estadísticas actualizadas sobre la película de Super Mario Bros., y como era de esperar, la película sigue siendo un absoluto éxito. Según los resultados del primer trimestre del año fiscal 2024 de Nintendo, hasta el 30 de julio de 2023, la película de Super Mario Bros. ha sido vista por 168.10 millones de personas en todo el mundo. Esta cifra ha contribuido a que la película haya alcanzado un total de $1.349 mil millones de dólares en taquilla.

No es sorpresa que esta sea la cifra más alta jamás registrada para una película original basada en un videojuego.

Nintendo también afirma que esta cifra de ingresos es la segunda más alta para una película animada, aunque todos los datos que hemos visto indican que Frozen II alcanzó los $1.45 mil millones de dólares, por lo que no estamos seguros de dónde Nintendo obtuvo esa información.

Nintendo también señala que la película de Super Mario Bros. ha aumentado el interés del consumidor en Super Mario, lo que ha tenido efectos positivos en una amplia gama de áreas. Nintendo ha visto un aumento en las ventas de títulos relacionados con Mario, así como en las ventas de aplicaciones para dispositivos inteligentes y mercancía.

Por último, Nintendo ha declarado que, basándose en los diversos efectos que han confirmado a través del lanzamiento de esta película, continuarán esfuerzos hacia la creación de más iniciativas relacionadas con el contenido visual.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: Fue una locura, sobretodo en nuestro país. Y aunque la gente diga que si la ves ahora “ya no está tan buena” no me importa, porque para mí, y para mucha gente que fue a ver la película, sobretodo mis contemporáneos, no es solamente una película, es un momento histórico y una promesa de décadas finalmente cumplida. Ustedes están muy jóvenes para entenderlo.