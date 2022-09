El próximo 18 de noviembre por fin estará disponible Pokémon Scarlet & Violet, y Nintendo piensa celebrar este lanzamiento con una edición especial del Switch OLED. Así es, a solo unos días del lanzamiento del modelo conmemorativo de Splatoon 3, hoy se ha revelado que la siguiente entrega de Pokémon también tendrá su consola con un diseño único.

Por medio de un tráiler se reveló que el Nintendo Switch – OLED Model Pokémon Scarlet & Violet Edition estará disponible el próximo 4 de noviembre a un precio de $359.99 dólares. Es muy importante mencionar que esta edición especial no incluye los juegos de la nueva generación, es solo el hardware y ya.

Koraidon y Miraidon, los legendarios de la generación, aparecen en la parte frontal del dock, y en la parte posterior encontramos un diseño inspirado en la icónica Pokébola. La parte posterior del Switch está adornada con ilustraciones especiales de los tres Pokémon que puedes elegir como tus iniciales: Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, junto con ilustraciones de símbolos que los jugadores pueden reconocer a medida que avanzan en la aventura de Paldea. Por su parte, los Joy-Con, que combinan con los colores principales de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, presentan los emblemas escolares de la Academia Naranja y Uva.

Recuerda, el Nintendo Switch – OLED Model Pokémon Scarlet & Violet Edition estará disponible el próximo 4 de noviembre de 2022, mientras que los nuevos juegos llegarán el 18 de noviembre. En temas relacionados, se revela nueva criatura para estos títulos. De igual forma, The Pokémon Company ha demandado a seis compañías de China.

Nota del Editor:

Esta edición especial luce increíble. El violeta y el escarlata son colores que le van de maravilla a la consola. Aunque es una lástima que los juegos no estén incluidos en este paquete, el diseño será más que suficiente para convencer a muchas personas de comprar esta consola. Ya no puedo esperar para ver qué tratamiento recibirá Breath of the Wild 2 en este apartado.

Vía: Nintendo