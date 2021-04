¡Nintendo anuncia nuevo color del Switch Lite!

Y así de la nada, Nintendo acaba de revelar otro color para el Switch Lite. En lugar de buscar ponerle un nombre elegante, la Gran N simplemente denominó a este nuevo color como “azul” y acá puedes ver unas cuantas imágenes de él, así como detalles sobre su lanzamiento.

Vía Twitter, Nintendo compartió lo siguiente:

Introducing a fresh new blue color #NintendoSwitchLite, launching on 5/21 for $199.99. The blue Nintendo Switch Lite will release separately on the same day as the hilarious adventure game, #Miitopia! pic.twitter.com/WD6FAc8pqr

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 13, 2021