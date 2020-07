Nike rinde tributo a los videojuegos con esta nueva línea de tennis

A lo largo de estos últimos años, hemos visto a muchas marcas colaborar con importantes empresas de videojuegos para lanzar prendas o zapatos inspirados en sus creaciones. Nike es alguien que lo hace con frecuencia, pues recordemos que anteriormente colaboraron con la Gran N para traernos unos tennis basados en el Nintendo 64, y también con PlayStation.

Ahora, el gigante deportivo lanzará una nueva línea de tennis que busca rendirle homenaje a los videojuegos en general, y no a ninguna marca o franquicia en específico. Los Blazer 77 serán rediseñados con unos cuantos cambios importantes para todos los videojugadores, como por ejemplo, en lugar de decir ‘Have a Nike Day‘, el clásico slogan de Nike, ahora dice ‘Have a Good Game’.

Puedes ver estos nuevos tennis por ti mismo acá abajo:

Hasta el momento, estos Blazer 77 no tienen un nombre o precio oficial, pero se espera que salgan a la venta en algún punto de este año. Desafortunadamente, desconocemos si también estarán disponibles en México, y al igual que los otros tennis de videojuegos, es probable que se agoten rápidamente.

