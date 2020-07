Pokkén Tournament DX estará gratis por tiempo limitado

Si te gustan los juegos de peleas y Pokémon, entonces definitivamente no puedes perderte Pokkén Tournament DX, una extraña colaboración entre The Pokémon Company y Bandai Namco que enfrenta a estas criaturas entre sí muy al estilo de Tekken. Es probable que este título haya pasado desapercibido en tu radar, pero ahora tendrás oportunidad de jugarlo gratuitamente durante estos días.

A partir de estos momentos, los usuarios de Nintendo Switch Online pueden disfrutar de Pokkén Tournament DX totalmente gratis, pero solo por tiempo limitado:

It’s time to become champion of the Ferrum Region! #NintendoSwitchOnline members can experience the full fighting action in #PokkenTournamentDX from now until 8/4 at 11:59 PM! https://t.co/kTYxc4jTSb pic.twitter.com/3rEhtBQFT1

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 29, 2020