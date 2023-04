Nightcrawler sería el nuevo Spider-Man

A diferencia de las películas, el mundo de los cómics de Marvel puede ser más permisivo en cuanto a crossovers se refiere, eso nos lleva a que en la actualidad existen decenas de ediciones en las que vemos a los Vengadores expandirse de maneras enormes. Por esa razón, los fanáticos más acérrimos siguen prefiriendo el modelo tradicional de contar historias.

Ahora, en Uncanny Spider-Man no están dando una nueva narrativa que podría sonar bastante loca para algunos, y es que precisamente uno de los X-Men se convertiría en el nuevo Spider-Man ese sería Nightcrawler, personaje que poco a poco va tomando relevancia. Vale la pena mencionar, que aún así no reemplazaría a Peter Parker.

Aquí la portada:

Uncanny Spider-Man devuelve a Nightcrawler a sus raíces, pero con otra identidad. El cómic es parte de la alineación de Marvel’s Fall of X, lo que significa que la serie se basa en los eventos de la próxima Hellfire Gala que los usuarios han estado esperando. Está escrito por Si Spurrier de Legion of X y dibujado por Lee Garbett de The Death of Doctor Strange.

Los seguidores deberán esperar hasta el 6 de septiembre para poder comprar el primer tomo, ya sea en formato digital o físico.

Vía: IGN

Nota del editor: Para muchos de nosotros este mundo alternativo es totalmente desconocido, pero seguro los fans más acérrimos deben haber gozado de historias increíbles durante todos estos años. Incluso cuando estaban llegando las películas de Marvel Studios.