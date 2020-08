Neon City Riders tendrá una edición física para PS4 por parte de Limited Run

Neon City Riders ha sido uno de los juegos mexicanos más populares de los últimos años. A pesar de sus errores, el trabajo de Mecha Studios ha sido reconocido a nivel internacional. Ahora, a todos los fanáticos de este título les dará gusto saber que una edición física llegará este mes, y estará a cargo de Limited Run Games.

A partir del próximo 21 de agosto tendrás la oportunidad de conseguir tu edición física de Neon City Riders. Sin embargo, a diferencia de otros trabajos de Limited Run Games, aquí solo se proporcionará el juego en formato físico para PlayStation 4 y nada más. Por el momento no hay información sobre una versión para otras consolas, o algún tipo de agregado, como el ya típico libro de arte, coleccionable y soundtrack.

We are very excited to announce that Neon City Riders will get a physical edition on Aug 21 with the awesome crew from @LimitedRunGames ! Thank you very much for all your support and for asking for this edition so much.

This was one of our very first goals at the studio! ❤️❤️ https://t.co/sdw604alZx

— Mecha Studios ▶️ Working on a NEW game! (@MechaStudios) August 13, 2020