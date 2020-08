Un battle royale free-to-play de Battlefield podría estar en desarrollo

Fuera del hecho de que EA y DICE están trabajando en un nuevo Battlefield para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, no mucho se sabe sobre este título. Sin embargo, Tom Henderson, famoso en la comunidad por filtrar información relacionada con Call of Duty, ha compartido lo que parecen ser los primeros datos relacionados con el multiplayer de Battlefield VI.

De acuerdo con Henderson, Battlefield VI contaría con mapas diseñados para 128 personas. De igual forma, el ya clásico modo de 32v32 seguirá presente. Lo más interesante de esta información, es que EA y DICE podrían estar desarrollando un battle royale de Battlefield, algo que probablemente sea una realidad gracias a la popularidad del género.

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist.

En cuanto a este modo, Henderson menciona que el battle royale de Battlefield podría estar inspirado en Warzone, y llegaría como un título free-to-play a PS5, Xbox Series X y PC. Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de EA o DICE respecto a esta información. En temas relacionados, rumores apuntan a que Battlefield VI se desarrollará en la época actual.

Battlefield news; There's also been increased interest in Battle Royale due to the success of Warzone. No confirmation of a BR in the next Battlefield yet, but could EA and DICE be planning a F2P Battlefield experience?

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020