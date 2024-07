Naturalistas recibirán recompensas en Red Dead Online

Aunque Rockstar Games está a todo vapor para poder lanzar a tiempo GTA VI en el 2025, no han descuidado su fuente de dinero principal, hablamos claramente de los lanzamientos online que se mantienen a la vanguardia proveyendo de objetos a los usuarios que no sueltan las experiencias por nada del mundo. Y justo a lo largo del mes de julio habrá que recompensas que no pasarán desapercibidas por los entusiastas del mundo abierto de Red Dead Online.

En esta ocasión se va muy a lo naturalista y en esta ocasión los usuarios pueden participar en los siguientes eventos: “Protección de animal legendario”, “Marcado de animales salvajes” y “Fotógrafo de fauna salvaje”. Con esto los usuarios ganarán recompensas triples, ya sea hablando de dinero y también los puntos de experiencia.

Por su parte, quienes inicien sesión entre el 2 y el 8 de julio recibirán el sarape Rebellion gratis. Al completar una misión de avistamiento de animales y una ronda de “Fotógrafo de fauna salvaje”, conseguirán el mapa del tesoro del pueblo quemado y el sombrero Owanjila azul, respectivamente. La constancia también será recompensada este mes completando los desafíos diarios cinco días seguidos para conseguir el abrigo Eberhart rojo.

Acá más de las actividades destacadas:

– Del 2 al 8 de julio: Pez Gordo (para expertos)

– Del 9 al 15 de julio: Saqueo y Botines de Guerra (para expertos)

– Del 16 al 22 de julio: Conquista (para expertos)

– Del 23 al 29 de julio: Fiebre de Armas por equipos

Para terminar, reportaron que la YouTuber, JillyBeany, sigue mostrando elegantes conjuntos. Creó atuendos para jugadoras especialistas y para quienes jueguen rol, como el Pathfinder, ideal para las naturalistas aventureras, sobre todo en este mes protagonizado por los conservacionistas. Se pueden conseguir en las sastrerías participantes o en el catálogo de Wheeler, Rawson & Co.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, Xbox One y PC.

Vía: Comunicado

Nota del autor: Este juego no para de lanzar novedades interesantes, por lo que los usuarios se mantendrán entretenidos mientras llega el siguiente paso en la evolución de GTA.