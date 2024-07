Se presenta Ys Memoire: The Oath in Felghana

En la industria de los videojuegos existen RPG’s de fama mundial como la saga Final Fantasy, Dragon Quest, Pokémon, incluso la saga de Star Ocean también se ha abierto el camino poco a poco, pero definitivamente una marca que debe tener más reconocimiento es YS. Misma que se ha hecho con un grupo de fans en occidente de manera escalonada, y hasta este momento ha sacado algunos de sus juegos en las consolas actuales, incluso algunos alcanzaron a salir en el PS Vita.

Con esto en mente, se acaba de anunciar la nueva entrega llamada Ys Memoire: The Oath in Felghan, el cual en esta ocasión va un poco más por la parte de acción, pero que conserva las líneas generales de los demás juegos de la franquicia.

Aquí su tráiler:

Acá la descripción del juego:

Ys Memoire: The Oath in Felghana sigue al protagonista en busca de emociones Adol y su compañero de pelo azul Dogi mientras regresan a la tierra natal de Dogi, Felghana. Los ocho años que han estado fuera no han sido amables con las tierras que ahora están llenas de monstruos errantes, un volcán recientemente activo y un nuevo señor codicioso que extorsiona a los residentes que sufren. Mientras Dogi busca ayuda de su antiguo maestro, Adol se queda para ayudar a los lugareños, sólo para verse envuelto en un mundo de conspiraciones y legados antiguos. Con imágenes y música remasterizadas en alta definición, la aventura épica nunca se vio ni sonó mejor. Las características adicionales incluyen múltiples versiones de la amplia banda sonora, opciones de accesibilidad e ilustraciones de personajes completamente nuevas, lo que convierte a Ys Memoire: The Oath in Felghana en la edición definitiva de la aclamada obra maestra.

Este juego se pondrá a la venta en el 2025, llegará a PS4, PS5 y Nintendo Switch. Habrá una edición especial que podrá reservarse en la página de NIS America.

Vía: Youtube

Nota del autor: Siempre me ha llamado la atención probar esta franquicia, y me gustaría iniciar con el noveno, pero lo malo es que no da tiempo.