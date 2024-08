Muchos juegos de Star Wars se ponen de oferta

Con la anticipación del lanzamiento de Star Wars Outlaws el 30 de agosto, muchos fans buscan otras aventuras en la galaxia muy, muy lejana mientras esperan. Pues la franquicia ha tenido mucha presencia en la industria dentro de los últimos años, con experiencias un poco más grandes o pequeñas. Y de hecho, los precios han bajado bastante, por lo que los usuarios deben aprovechar la oportunidad.



Aquí te presentamos algunas opciones:

1.- Star Wars Jedi: Fallen Order y su secuela Jedi: Survivor ofrecen una experiencia de acción de alta calidad, con mecánicas de la Fuerza y combates con sables de luz que se destacan. Ambos juegos están a la venta en Steam por $9.99 y $31.49, respectivamente. Las versiones para Xbox también están disponibles a $9.99 y $27.99.

2.- Republic Commando (2005) es un sólido shooter en primera persona con elementos tácticos, donde comandas un escuadrón de soldados clon en combates estratégicos. Está a la venta por $7.49 en PlayStation hasta el 15 de agosto, y por $9.99 en Steam y Humble Bundle. La versión para Nintendo Switch cuesta $14.99.

3.- Los juegos de rol de Knights of the Old Republic de BioWare y Obsidian son considerados algunos de los mejores títulos ambientados en el universo de Star Wars. Ambas entregas están disponibles en Steam y Humble Bundle por $9.99 cada una.

4.- Star Wars: Squadrons de EA Motive ofrece una experiencia moderna de vuelo en naves icónicas, con una campaña y modo multijugador. El juego está a la venta por $7.99 en Steam hasta el 19 de agosto.

Estas ofertas son una excelente oportunidad para revivir grandes momentos en el universo de Star Wars mientras esperamos la llegada de Outlaws, el cual promete ser el mundo abierto masivo de la franquicia.

Vía: Kotaku