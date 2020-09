Microsoft revela por accidente la existencia del Xbox Series S

Un fuerte rumor que ha acompañado a Microsoft en esta naciente guerra de consolas por la nueva generación, es que planean lanzar un Xbox con un menor poder que el Series X y con un menor precio. Parece ser que la compañía estadounidense ya no se molesta en ocultar su potencial salida al mercado, puesto que hablaron abiertamente sobre el rumoreado Xbox Series S.

Algunos usuarios que han comprado un control nuevo para su Xbox actual han destacado el hecho que, en la cortesía de 14 días que se te obsequia de Game Pass Ultimate, se menciona al Xbox Series S. A continuación, un tweet que expone esto:

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7

— Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020