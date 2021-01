Microsoft pide que la demanda por el drift en Xbox se solucione fuera de las cortes

El año pasado, varios usuarios demandaron a Microsoft por un aparente drift en el el joystick izquierdo del Xbox Elite Wireless Controller, argumentando que la compañía estaba consciente del error, pero no lo habían reportado adecuadamente a los consumidores. Ahora, Microsoft pide que el asunto se resuelva fuera de las cortes legales.

La compañía estadounidense argumenta que, de acuerdo con el Microsoft Services Agreement, los usuarios “se comprometen a resolver estos casos de manera individual a través de un proceso amigable hacia el consumidor”:

“Los usuarios aceptaron no llevar este tipo de asuntos a una corte legal. En su lugar, aceptaron los procesos de garantía en los cuales se menciona un proceso de arbitraje de manera individual ante la Asociación Americana de Arbitraje.”

Aparentemente, el problema del drift incluso empezó desde los primeros días del Xbox One, pero debido a que fue un número muy bajo de casos, realmente no se pudo hacer nada, hasta ahora. Veremos cómo terminará resolviéndose todo este asunto, pero esperemos no sea tan grave como Nintendo y el drift de los Joy-Con.

Via: VGC