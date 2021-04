Michael B. Jordan responde a los rumores sobre su posible papel como Superman

Años atrás surgió el rumor de que Warner Bros. estaba interesado en que Michael B. Jordan se convirtiera en el próximo Superman. Este mismo rumor resurgió a principios de este año con un nuevo reporte asegurando que, tras la noticia sobre la nueva película del Hombre de Acero, Jordan era la opción ideal para este futuro largometraje. Ahora, el actor ha respondido a todo esto.

En entrevista para Jake’s Takes, Jordan fingió demencia cuando se le preguntó si realmente interpretaría al próximo Superman. El actor dice que se siente muy halagado por ser considerado para el papel, pero no sabe demasiado más allá de los rumores.

“Uno escucha los rumores y cosas así, y para mí son cumplidos. Aprecio que la gente piense en mí para ese tipo de papeles. En realidad no tengo más que decirles, excepto que lo aprecio. Pero, pase lo que pase, creo que será algo muy interesante.”

En otra entrevista para Cinepop, Jordan afirmó no saber nada sobre el reboot de J.J. Abrams, pero comentó que estaría muy emocionado por ver un Superman negro en la pantalla grande.

“La verdad es que no lo sé, en verdad no sé qué está pasando con esa película en particular, pero creo que todos desean ver a hombres negros en papeles heroicos. Creo que eso es muy, muy importante. La representación es importante.”