Medal of Honor: Above and Beyond requiere más de 300 GB de espacio para instalarse

Cada día vemos más y más juegos que llegan a ocupar ridículas cantidades de espacio en una consola. Aunque parecía que nada iba a superar a Call of Duty: Warzone y sus casi 200 GB, recientemente se dio a conocer que requerirás más de 300 GB para poder instalar Medal of Honor: Above and Beyond.

Above and Beyond será una experiencia que llevará a la serie a la Realidad Virtual, y para lograr este cometido necesita de 340 GB de espacio disponible. Es importante mencionar que este monumental requerimiento solo se usa para la instalación, y después de este proceso el juego solo ocupara 170 GB en el disco duro.

La razón detrás de esta decisión, se debe al proceso de descompresión de materiales al descargarse. Una vez completado esta tarea, los archivos se organizarán de tal forma que Above and Beyond ocupe menos espacio. De igual forma, Respawn Entertainment, los desarrolladores, han comentado que futuras actualizaciones no aumentarán de forma sustancial el espacio del juego.

Por otro lado, se han compartido los requerimientos recomendados para descargar Medal of Honor: Above and Beyond en PC, y estos son:

-Intel i7 9700K (o similar).

-16 GB DDR4 RAM.

-Nvidia GTX 2080 o superior.

-340+ GB de espacio para descomprimir/instalar; 170 GB una vez instalado; Se recomienda SSD o NVMe.

Medal of Honor: Above and Beyond estará disponible el próximo 11 de diciembre en Steam y Oculus VR. Sin duda alguna, este título se perfila para ser el siguiente gran paso para la Realidad Virtual.

Vía: Polygon