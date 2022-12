Más juegos llegan al Genesis en Switch Online

Una vez más, el Nintendo Switch Online expande su oferta para el público. Después de un par de meses enfocados en el Nintendo 64, en la noche del día de ayer, la aplicación del SEGA Genesis recibió una nueva actualización, la cual agrega cuatro títulos clásicos más a su catálogo.

En estos momentos, ya puedes disfrutar de los siguientes cuatro juegos de SEGA Genesis por medio del Nintendo Switch Online + Expansion Pack:

-Golden Axe II

-Alien Storm

-Columns

-Virtua Fighter 2

