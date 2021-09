¡Marvel’s Guardians of the Galaxy ha concluido su desarrollo!

Este 2021 estuvo repleto de retrasos, tanto en películas como en videojuegos, por lo que es realmente extraño cuando alguno de estos proyectos sí cumple con la fecha prometida inicialmente. Pues bueno, tal es el caso de Marvel’s Guardians of the Galaxy, que un mes antes de su llegada al mercado, ha confirmado que ya concretó su desarrollo.

La noticia fue compartida vía Twitter, donde la cuenta oficial del juego reveló lo siguiente:

We’re thrilled to announce that #GOTGgame has gone gold! October 26 here we come 🤘 #YouGotThis pic.twitter.com/opujnRDLNT

— Marvel’s Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) September 14, 2021