Marvel presentará al primer Spider-Man gay de la historia

El mes del orgullo LGBT sigue su curso, razón por la cual las compañías más importantes del entretenimiento están ofreciendo todo tipo de apoyo, esto ya se ha visto con películas como Lightyear y todo el contenido nuevo de Xbox. Por su parte, Marvel no quiere quedarse atrás con la celebración, por lo que pronto darán a conocer al primer Spider-Man gay de la historia.

Este llegará a las publicaciones del exitoso cómic, Edge of Spider-Verse, y quién estará a cargo de la adaptación será el novelista y guionista de dibujos, Steve Foxe. Para los que no lo conozcan, ha estado liderando proyectos como X-Men ‘92: House of XCII, Rainbow Bridge, Archer & Armstrong Forever y algunos más que han sido leídos por miles de personas.

SURPRISE: I had the huge gay honor of helping to co-create WEB-WEAVER, who'll make his debut in EDGE OF THE SPIDER-VERSE #5 this September!

Designed by the one and only @kristaferanka, cover by Josemaria Casanovas, with our interior artist to be revealed soon! pic.twitter.com/d3qaN4nBBJ

— Steve Fo🅧e Forever (@steve_foxe) June 16, 2022