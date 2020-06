Mark Hamill explica qué pasaría con Luke si no fuera un Jedi

Desde que se lanzó la primer película de Star Wars en 1977, los fans de la franquicia han tenido incontables discusiones sobre rutas alternativas que sus personajes podrían haber explorado si algunos de los acontecimientos de las cintas nunca hubieran sucedido. Evidentemente, Luke Skywalker es uno de estos personajes, y el actor que le ha dado vida durante todos estos años, Mark Hamill, parece ya tener una idea de cuál sería su otra profesión si nunca hubiera sido Jedi.

Un curioso fan decidió preguntarle a Hamill cuál sería la profesión de Luke en caso de no haber llevado a cabo su entrenamiento Jedi, a lo que el actor respondió lo siguiente:

I’d like to think he would have been a teacher.

— Mark Hamill (@HamillHimself) June 17, 2020