Manga de Dragon Ball Super recibe filtración decepcionante

El manga de Dragon Ball Super ha estado por meses en una situación que era predecible, ya que se estaba adaptando todo lo que pasó en la película de Super Hero, misma en la que vimos a Gohan y Piccoro tomar el papel de protagonistas, pues Gokú y Vegeta no estaban disponibles. Y ahora que las páginas han terminado de dibujarse, la gente ya estaba preguntándose cuál será el siguiente arco, ya que está confirmado que este trabajo va a continuar por algunos años más antes de llegar al epílogo de Z.

Durante algunos días, un editor de la revista V-Jump avisaba a los fans que en el número 100 de este manga habría una sorpresa importante, la cual supuestamente cambiaría el rumbo de la obra hacia lo que veremos en los siguientes meses y que por ende, los fans no iban a querer perderse. No obstante, en dicho episodio solo se ha visto lo que ya se conocía, la derrota de Cell Max y un solo agregado que no se incluyó en la película, eso es que Carmine de la patrulla roja ha sobrevivido al ataque.

Después de eso se ha señalado la siguiente cita: “la crisis en la tierra terminó, ¡pero la batalla de los superhéroes aún no acaba!” Dando a entender que Trunks y Goten podrían volver a la mini historia que se ha contado de ellos, pues hasta trajes consiguieron relacionados al mundo de los héroes. Pero el dejar tan ambigua esta parte ha terminado por decepcionar a los fans, pues esperaban ver a Gokú o Broly de regreso después de dejarlos en segundo plano por bastante tiempo.

De hecho, mediante las redes sociales han dado a conocer su decepción debido que no les han mostrado realmente nada que no conozcan, y con eso en mente hubieran preferido que no dijera nada de forma adelantando el editor de dicha revista, ya que si bien hay algo nuevo, no es tan relevante. Por otro lado, hay gente que busca la adaptación de la saga de Moro al formato anime, pero parece que Toei Animation está esperando más tiempo para que avancen los suficiente en el manga para empezar la producción.

Recuerda que el número 101 de Dragon Ball Super será el verdadero paso hacia adelante.

Vía: Twitter

Nota del editor: Personalmente, siento que están tardando mucho en seguir animando este manga, y preocupa que lo vayan a terminar y Toei Animation no se dedica por hacer algo al respecto. Ya veremos en el futuro si quieren seguir o dejar morir Super con la película de Super Hero.