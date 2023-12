El resumen anual de Steam ya se encuentra disponible

La semana pasada fue la de cerrar el año para muchas compañías de videojuegos, ya que mandaron correos electrónicos en los que mandan a un link con la aplicación oficial que resume el 2023 de los jugadores, esto con los títulos que han sido los más probados en sus respectivas en las consolas. Con eso en mente, la plataforma por excelencia en computadoras no se iba a quedar detrás, y ahora los usuarios de Steam pueden revisar que tan la han pasado en los últimos 12 meses.

Para poder acceder a la aplicación hay pasos sencillos a seguir: El primero de ellos nos dice que debemos acceder a Steam con la sesión de nuestra cuenta activada, a esto sigue que dentro de la página principal se podrá ver el panel rotando entre las ofertas de la tienda de juegos. Así que solo hay que hacer click sobre la misma para seguir con el proceso en el que se harán cuentas en base a los datos recopilados de nuestro tiempo jugado.

Algo que vale la pena mencionar, es que justamente se toman todos los datos en general y no de los juegos que se hayan lanzado este mismo año, por lo que si hay gente probando títulos como Left 4 Dead aparecerá ahí en caso de que se la pasen horas enfrente de la PC. También se hace énfasis en las experiencias y multijugador, y seguramente Baldur’s Gate 3 puede ser el primer lugar de todos aquellos que hasta este momento sigue enganchados en sus campañas correspondientes.

En cuanto a las demás plataformas de la industria como Nintendo, Sony y Microsoft, cada una cuenta con su propia aplicación para deducir lo que más ha jugado el usuario en los últimos meses, por lo que vale la pena hacer las exploración para descubrir el número de horas en los juegos grandes. Hay gente que ha reportado más de 200 en Zelda: Tears of The Kingdom y poco más de 100 en Starfield, dando a entender las preferencias de cada persona en cuanto a lanzamientos AAA.

Si quieres hacer el resumen de Steam, te dejamos el enlace directo aquí.

Vía: Steam

Nota del editor: Siento que conmigo no hay manera de tener mi resumen, dado que básicamente no he jugado nada en Steam tanto tiempo como para considerarse considerable. Aún así, por curiosidad, entraré a la aplicación para ver si algo me sale o si de plano no me dicen nada.