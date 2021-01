Luchador profesional utiliza un control del Nintendo 64 como arma

Amado por muchos y odiado por otros, no cabe duda alguna que el control del Nintendo 64 es uno de los más únicos de la historia. Independientemente de cuál sea tu opinión, nadie puede negar que el dispositivo es bastante resistente a los golpes, y si o envuelves en púas, esta durabilidad incrementa todavía más.

Eso fue justamente lo que hizo Sami Calihan, un luchador profesional, para atacar a su oponente durante una pelea en la más reciente edición del evento Hard to Kill.

Play some Mario 64, Goldeneye and Ocarina of Time – then wrap your N64 controller in barbed wire to attack your mortal enemy with it. #HardToKill @TheSamiCallihan pic.twitter.com/p0AHgveGp7

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 17, 2021