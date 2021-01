Una demo de Immortals Fenyx Rising podría llegar a PlayStation, Xbox y Switch

Poco antes de su lanzamiento, Immortals Fenyx Rising recibió una demo que estaba disponible de forma exclusiva en Google Stadia, pero si esperabas poder probarla en alguna otra plataforma, entonces te tenemos muy buenas noticias.

Un bot de Twitter que se encarga de monitorear la PlayStation Store detectó recientemente el registro de una demo para el juego:

The game Immortals Fenyx Rising ™ – Demo with id CUSA26093 has been added to the PS4 european PSN! pic.twitter.com/wRloiu9S7T

— PSN releases (@psnrelease2) January 19, 2021