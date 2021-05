Los mini refrigeradores de Xbox Series X estarán disponibles este año

Lo que empezó como un meme, Microsoft lo convirtió en realidad. Por si ya lo habías olvidado, la compañía de Redmond anunció a principios de este año que estarían obsequiando mini refrigeradores con diseño de Xbox Series X a través de un concurso en redes sociales. No obstante, este producto llamó tanto la atención que sus creadores decidieron ponerlos a la venta para todo público, y aseguran que estarán disponibles este mismo año.

De acuerdo con Aaron Greenberg, director de marketing para Xbox, los mini refrigeradores de Series X estarán disponibles para su compra este 2021 y promete que “habrá altos niveles de stock” para asegurarse de que todos tengan el suyo.

Tristemente, Greenberg no ofreció más detalles o especificaciones de tamaño por ahora, pero aparentemente estuvo haciendo su “tarea” el fin de semana al ponerle sus manos encima a una de las ediciones limitadas de ZOA.

Doing some weekend @Xbox Series X Mini Fridge research thanks to @TheRock & @ZOAenergy 🙏🏻💚🎮 pic.twitter.com/OA1JFwHuHr

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) May 1, 2021