Los fans piensan que Mario morirá a finales de marzo. ¿Por qué? Aquí te lo decimos

Como recordarán, Nintendo lanzó al mercado una serie de juegos y productos en celebración por el 35 aniversario de Super Mario Bros. Desde un battle royale para los usuarios de Switch Online, pasando por la recopilación Super Mario 3D All-Stars, hasta playeras y accesorios del plomero. Sin embargo, el 31 de marzo estos productos serán descontinuados, dejando al público con solo una idea en mente: ese día Mario morirá.

Desde la semana pasada, Twitter, Reddit y otros foros de internet se han llenado con conversaciones sobre cómo Nintendo “matará” a Mario el próximo 31 de marzo, ya que ese día algunos de los productos de la celebración por el 35 aniversario de Super Mario desaparecerán de las tiendas digitales y físicas.

Aunque esta decisión es bastante rara, especialmente considerando que Super Mario 3D All-Stars se ha vendido de forma magnífica, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, ha mencionado que esto no es una estrategia que planean repetir en un futuro, sino que es algo especial para el aniversario de Mario.

Por otro lado, estos planes no afectarán a todos los títulos de la celebración, ya que juegos como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y Mario Kart Live: Home Circuit se podrán conseguir en tiendas incluso después del 31 de marzo de 2021. De igual forma, se desconoce si Nintendo tiene la intención de salvar a Super Mario 3D All-Stars o Super Mario Bros. 35 al último momento.

All the mario games are going away on March 31 because Nintendo is killing him

— Michael Spiese (@MichaelSpiese) March 20, 2021